Клековски: Се забележува намалување на бројот на луѓе од Гостивар што бараат лекарска помош

Министерот за здравство Сашо Клековски ја посети Специјалната болница за белодробни заболувања во Лешок по најавите во медиумите дека водата за пиење во болницата не е во исправна состојба. Зборувајќи за моменталната здравствена состојба на граѓаните од Гостивар тој истакна дека се забележува намалување на бројот на лица што се јавуваат за лекарска помош.

Денеска имаме состојба од 80 новопријавени пациенти што е двојно намалување од претходните бројки и дефинитивно сме во надолен тренд. Вкупната бројка на заболени е околу 4.000. Досега сима 750 пријави за заразни болести, а анкетирани се 490, така што можам да кажам дека епидемијата влегува во смирувачка фаза и започнува фазата на целосна епидемиолошка анализа за утврдување на хонологијата на настаните. Во моментот треба да почне да се прави раздвојување на тоа што е заболуваење од епидемија и тоа што е заболени од редовни гастроентерити – изјави Клековски.

Тој додаде дека сепак, и покрај намалувањето на бројот за заразени, според последните анализи водата од градскиот водовод се уште не може да се користи за техничка употреба.

Управувачкиот комитет работи на прашањето, а вчерашните резултати сè уште беа недоволни на резидуален хлор. За водата да биде безбедна до одреден степен се гледа колку хлор има во водата, а тоа уште го нема постигнато посакуваното ниво. Се прават редовни анализи на водата на повеќе мерни места во моментов, а кога хлорирањето ќе биде на задоволително ниво ќе биде дадена дозволата за употреба за техничка вода – појасни Клековски.

Што се однесува до водата за пиење во Лешок таа, според Клековски, таква била и во изминативе години, а Специјалната болница во Лешок со вода за пиење години наназад користи диспанзери, односно не ја користи водата од селскиот водовод.

Состојбата во Лешок е неисправна и тоа не е тајна затоа што таа е таква барем една деценија наназад и тоа можело да се види од редовните наоди кои што стигнувале во Министерството. Населението тоа го знае и се придржува по упатствата што ги добива за постапување. Со иницијатива на Месната заедница е направен зафат за решавање на проблемот. Значи водоводот во Лешок во основа го управува Месната заедница од Лешок, каква што е состојбата и со многу рурални водоводи. Се очекува во текот на неделата да се направат две проби за да се види дека и таа вода од водовод веќе нема да биде техничка, туку ќе биде и за пиење не само за болницата туку за целото населено место – посочи Клековски.

Министерот посебно потенцира дека следењето на квалитетот на водата за пиење е во надлежност на јавните комунални претпријатија на општините каде се формирани и дека тие се одговорни за нејзиниот квалитет.