Ивановски до Филипче: Престанете со дискредитаци, изживување и конструкции спрема луѓето што седнаа на таа маса и нивните семејства

Игор Ивановски, кој е од од онаа група за реформи во СДСМ му порача да не врши притисок врз оние кои се охрабриле да отворено да говорат за состојбите во СДСМ која ја нарече слаба, ферментирана опозиција

Тој ги одбива обвинувањата од раководството на СДСМ дека има намера да наштети на партијата ниту дека работи за формирање на нова политичка партија.

Ивановски не стравува дека може да го искучат од партијата.