Ивановски до Филипче: Престанете со дискредитаци, изживување и конструкции спрема луѓето што седнаа на таа маса и нивните семејства

Игор Ивановски, кој е од од онаа група за реформи во СДСМ му порача да не врши притисок врз оние кои се охрабриле да отворено да говорат за состојбите во СДСМ која ја нарече слаба, ферментирана опозиција
Тој ги одбива обвинувањата од раководството на СДСМ дека има намера да наштети на партијата ниту дека работи за формирање на нова политичка партија.
Ивановски не стравува дека може да го искучат од партијата.
Да ме исклучат мене или Славјанка? Јас сум член на СДСМ од 1994 година и ќе останам до крајот на животот.Тоа не може да го направат луѓе или човек кои не е дел ниту асоцијација од СДСМ..Она што е пострашно е и сакам да пратам предупредување да прекинат со дискредитации, изживувањето и сериозните конструккции што ги прават спрема луѓето на таа маса и нивните семејства, порача Ивановски на ТВ Сител