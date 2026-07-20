Филипче нема кредибилитет да говори за здравствениот ситем – живи изгорени во модуларна болница, мртви од Ковид, провизии од вакцини, крвави тендери

Венко Филипче нема легитимитет и кредибилитет да говори за здравствениот систем, рече денеска пратеникот Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМНЕ.

– Кога Филипче зборува за здравство, граѓаните се сеќаваат на модуларната болница во Тетово и на 14-те живи изгорени граѓани. Ним наместо да им се продолжи животот, прерано им заврши поради немање минимум технички спецификации, кои Филипче не ги испорачал – рече Петрушевски.

Кога Филипче зборува за здравство, додаде, на граѓаните им текнува на погромот во ковид кризата, кога Македонија беше меѓу првите со најголема смртност по глава на жител.