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Старата чаршија пулсира во ритамот на музиката: Почна првото издание на Интернационалниот фестивал „Чаршија“

Култура

23.07.2026

Денеска, во Старата чаршија во Скопје, официјално започна првото издание на Интернационалниот фестивал на музика „Чаршија“, иницијатива на Општина Чаир чија цел е да прерасне во годишна традиција и да стане една од најзначајните културни манифестации во градот.

На прес-конференцијата, организаторите ги претставија визијата и значењето на овој фестивал за културниот живот на Скопје. На настанот учествуваа министерот за култура и туризам, Седат Сулејмани; градоначалникот на Општина Чаир, Изет Меџити; уметничките директорки на фестивалот Инва Мула и Дешира Ахмети Крлиу; претседателката на Комисијата за култура, Сарана Имери Стафаи; директорот на фестивалот, Авни Ќаили; директорот на Албанскиот театар, Исмет Рамадани и директорот на КИЦ, Имер Реџепи.

Министерот за култура и туризам, Седат Сулејмани, го поздрави организирањето на Фестивалот „Чаршија“, истакнувајќи ја важноста на поддршката на иницијативите што ги промовираат уметниците, културата и културното наследство. Тој оцени дека овој фестивал носи нова димензија во културниот живот на Чаир и Скопје, поврзувајќи го богатото наследство на Старата чаршија со современото творештво и придонесувајќи за развојот на културниот туризам.

„Како министер за култура и туризам, ќе ја поддржувам секоја иницијатива која ги промовира уметниците, ја збогатува културната понуда и придонесува за развојот на културниот туризам“, изјави Сулејмани.

Градоначалникот на Општина Чаир, Изет Меџити, истакна дека Интернационалниот фестивал на музика „Чаршија“ произлезе од уверувањето дека културата е еден од темелите врз кои се гради идентитетот на едно место. Тој посочи дека целта на Општината е овој фестивал да се развива низ годините и да прерасне во значајна културна манифестација за Скопје и регионот.

По прес-конференцијата, присутните ги посетија просториите на Куршумли ан и Сули ан, каде што ќе се одржат фестивалските вечери. Овие историски простори, кои низ вековите биле место на средба на различни култури и традиции, во текот на четири вечери ќе пречекаат познати уметници од земјава и од светот.

Публиката ќе има можност да проследи богата уметничка програма со класична музика, опера, фламенко и корчански серенади, создавајќи уникатно културно доживување во срцето на Старата чаршија.

Интернационалниот фестивал на музика „Чаршија“ претставува почеток на една нова културна традиција за Чаир и Скопје, со амбиција да прерасне во една од најзначајните уметнички и културни манифестации во градот.

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