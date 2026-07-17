Делата на Страхил Петровски се дел од една сериозна визуелна практика која инсистира на дисциплина, редукција и внатрешна концентрација, отворена изложбата „Архитектура на невидливото“ во Македонскиот КИЦ во Софија

Синоќа во Македонскиот КИЦ во Софија ја отворив изложбата „Архитектура на невидливото“ – настан кој претставува уште една силна потврда на континуитетот, динамиката и професионалната посветеност со која се развива програмата на Македонскиот КИЦ во Софија. Во услови кога современата културна сцена бара постојана активност, јасна визија и способност за создавање значајни уметнички платформи, особено ми е важно што Македонскиот КИЦ во Софија успева да одржи високо ниво на продукција, квалитет и видливост, реализирајќи настани кои не се само формални презентации, туку вистински културни случувања со длабок уметнички и интелектуален импакт. Изложбата „Архитектура на невидливото“ на Страхил Петровски е конципирана како силно кохерентна визуелна целина, во која секое дело функционира како автономна структура, но истовремено е дел од поширок систем на односи, ритми и визуелни тензии. Станува збор за уметност која не се нуди на брзо читање, туку бара време, концентрација и влегување во нејзината внатрешна логика. Оваа изложба ја има способност да воспостави тивок, но многу прецизен дијалог меѓу материјата и просторот, меѓу видливото и она што постепено се открива во процесот на набљудување, така што делата не се исцрпуваат во првиот впечаток, туку напротив, тие се отвораат слој по слој, создавајќи искуство кое се гради во времето на гледањето. Како директор на Македонскиот КИЦ во Софија, особено сум посветен на тоа секоја изложба да биде реализирана на највисоко можно организациско и професионално ниво. Тоа подразбира не само техничка реализација, туку и внимателно градење на културен контекст во кој секој проект добива своја тежина, своја јасност и своја јавна видливост. Во таа насока, континуираната активност на Македонскиот КИЦ во Софија е резултат на сериозна работа, стратешко планирање и постојана посветеност. Во текот на целиот период, се трудам да создадам програма која не е случајна или спорадична, туку конзистентна, силна и препознатлива. И затоа слободно можам да кажам дека Македонскиот КИЦ во Софија денес функционира како жив културен организам, кој постојано генерира нови содржини, нови соработки и нови можности за афирмација на македонската уметност. Особено значајно ми е што овие напори се препознаваат и од страна на публиката, уметниците и културната јавност. Секоја изложба, секое отворање, секоја средба со публиката претставува потврда дека културата има смисла само тогаш кога се споделува, кога создава дијалог и кога отвора простор за размислување и естетско доживување. Впрочем, оваа изложба уште еднаш ја потврдува важноста на современата македонска уметност и нејзината способност да комуницира на пошироко, регионално и европско ниво. Делата на Страхил Петровски се дел од една сериозна визуелна практика која инсистира на дисциплина, редукција и внатрешна концентрација, но истовремено остава силен простор за индивидуално читање и интерпретација. Исто така, важно е што преку вакви проекти се гради континуитет, се зајакнува институционалната улога на Македонскиот КИЦ во Софија и се создава јасна препознатливост на македонската култура во меѓународен контекст… „Архитектура на невидливото“ претставува уште една потврда дека кога постои јасна визија, континуирана работа и искрена посветеност, културните проекти не се само настани, туку значајни точки на средба, дијалог и развој.