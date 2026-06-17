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Неделник

Центарот за култура „Марко Цепенков“ од Прилеп го издаде првиот број на „Стремеж“ за 2026 година

Култура

17.06.2026

Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп, со поддршка на Министерството за култура и туризам, го објави најновиот број на списанието за литература, уметност и култура „Стремеж“ 1 за 2026 година (година 72, број 1/2026). Новиот број донесува разновидна содржина – од поезија, проза, книжевна критика, филозофија… од домашни и странски автори.

Во рубриката „Поезија“ објавени се стихови од македонските авторки Оливера Андоноска и Илина Калчинске, како и избор од поезијата на турската авторка Гонџа Озмен, украинскиот поет Сергиј Жадан, српскиот поет Небојша Васовиќ, руската авторка Марина Цветаева и францускиот поет Алфред де Мисе, во препев на истакнати македонски преведувачи Звонко Димоски,Никола Маџиров Владимир Мартиновски и Елена Карпузовска.

Во рубриката „Проза“ објавени се раскази од Иван Календар (Иван Шопов) – „Ветроград“ и „Утешителот на жонглери“, како и расказот „Како на гумно се врши жито“ од хрватскиот писател Желимир Периш, во превод на Катица Гароска.

Во рубриката „Критики и есеи“ објавен е текстот на Кирил Бисероски „Последниот рационалист – неколку актуелизации на филозофијата на Јирген Хабермас“, по повод смртта на еден од највлијателните европски филозофи на современото време. Читателите ќе можат да ги прочитаат и текстовите на Лидија Капушевска-Дракулевска за книгата „Вообразби“ од Бранко Цветкоски, на Борис Симоновски за „Хронотопот на пустиот остров во „Силјан Штркот“ и „Робинзон Крусо“, како и освртот на Елизабета Дерменкоска-Цефи за монографската публикација „Еден музеј на една архитектура“, посветена на 111 години од раѓањето на македонскиот уметник Ѓорѓи Ачески – Аче.

ЦК „Марко Цепенков“ со објавувањето на „Стремеж“ потврдува дека со списанието, како едно од најзначајните македонски книжевни и културни гласила, дава простор на современото книжевно творештво од земјава и од странство.