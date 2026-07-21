Триесетдневен притвор за Артана Асани, Леон Уредини и Вадедин Дервиши од гостиварски „Комуналец“

МИА

По 30 дена затворски притвор добија тројцата осомничени Артана Асани, Леон Уредини и Вадедин Дервиши од Гостивар, кои се на високи раководни функции во комуналното претпријатие во Гостивар.

Оваа мерка им ја определи судијата на претходна постапка во Основниот суд во Гостивар, Ќирко Михајлоски на тројцата осомничени кои се товарат дека се виновни за епидемијата со труење во општина Гостивар, предизвикана од водата за пиење и за нелегално поставување на пумпи во одводен канал, по што дошло до мешање на водата.

Портпаролката на Основниот суд Гостивар и воедно судија кривичар, Драгослава Веселинова, на денешната прес-конференција истакна дека нејзиниот колега Михајлоски го прифати предлогот на Јавното обвинителство и определи мерка притвор од по 30 дена и донесе решение КПП 237/26.

Веселинова изјави и дека решенијата за притворот се доставени до осомничените, а мерката притвор осомничените ќе ја издржат во КПУ Затвор Скопје – Скопје.“

Таа образложи и дека мерките притвор од 30 дена за тројцата осомничени, кои се на раководни функции во комуналното претпријатие во Гостивар им се изречени поради запретената казна, за која им се става на товар на осомничените, бидејќи се работи за кривично дело за кое е запретена кривична санкција од најмалку четири години, а како што рече Веселинова доколку обвинетите би се пуштиле да се бранат од слобода, постои голема веројатност да се дадат во бегство и да влијаат врз сведоците, кои треба да бидат испитани во текот на истражната постапка.