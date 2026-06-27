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27.06.2026
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Неделник

Скопјанец пронајден починат во својот дом во Карпош

Хроника

27.06.2026

Вчера околу 23:30 часот во СВР Скопје е пријавено дека во домот на подрачјето на Карпош бил пронајден починат Т.Ф.(65) од Скопје.

Од страна на лекар од Итна медицинска помош констатирана била смрт без видливи траги на насилство.

Извршен е увид, а по насоки од јавен обвинител телото на починатиот било предадено во судска медицина за обдукција.

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