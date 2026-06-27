Скопјанец пронајден починат во својот дом во Карпош

Вчера околу 23:30 часот во СВР Скопје е пријавено дека во домот на подрачјето на Карпош бил пронајден починат Т.Ф.(65) од Скопје.



Од страна на лекар од Итна медицинска помош констатирана била смрт без видливи траги на насилство.



Извршен е увид, а по насоки од јавен обвинител телото на починатиот било предадено во судска медицина за обдукција.