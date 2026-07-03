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Останува казната од 12 години затвор за Стојанче Јовановски: Апелација ја потврди пресудата

Хроника

03.07.2026

Апелациониот суд Скопје ја одби жалбата на Стојанче Јовановски, кој е првостепено осуден на 12 години затвор, и ја потврди изречената пресуда од Кривичниот суд.

Апелациониот суд Скопје во интерес на јавноста и медиумите информира дека, постапувајќи по кривичниот предмет КЖ-549/26, по одржана јавна седница на 18.06.2026 година, донесе пресуда со која ја одби како неоснована жалбата на обвинетиот Стојанче Јовановски од Скопје и ја потврди пресудата на Основниот кривичен суд Скопје К.бр.551/26 од 07.05.2026 година, соопштија од Судот.

Јовановски беше осуден во мај по обвиненијата дека ја навел сопругата Ивана со својата ќерка Катја да скокне од балкон, како последица од долгогодишно семејно насилство.

На Јовановски му се судеше за семејно насилство, загрозување на сигурноста и наведување на самоубиство.(МИА)

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