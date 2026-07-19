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19.07.2026
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Недела, 19 јули 2026
Неделник

Мотоцикл удри седумгодишно дете во Куманово, пренесено е во болница

Хроника

19.07.2026

Седумгодишно дете е повредено во сообраќајна несреќа што вчера попладне се случила во Куманово, информира Министерството за внатрешни работи.

Несреќата била пријавена во СВР Куманово на 18 јули во 13:27 часот. Според информациите од полицијата, на улицата „Бранко Богдански Гуцман“ мотоцикл „БМВ“ со кумановски регистарски ознаки, управуван од 32-годишниот Д.С. од Куманово, удрил во седумгодишно дете.

Во несреќата детето се здобило со повреди и било пренесено во Општата болница во Куманово, каде му била укажана лекарска помош.

Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Куманово.

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