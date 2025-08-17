За осум месеци регистрирани нови 30 000 корисници на Националниот портал за е-услуги

За осум месеци во 2025 година се регистрирани нови 30 000 корисници на Националниот портал за е-услуги https://uslugi.gov.mk/, објави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски.

Како што наведува Андоновски на својот фејсбук профил, на Порталот се достапни 201 електронска услуга, а месечно се поднесуваат 7 978 барања за услуги.