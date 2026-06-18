Николоски-Баша: Изградбата на автопатот Скопје – Блаце е клучна за економската соработка меѓу Македонија и Косово

Фото: Министерство за транспорт

Заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски, денеска во рамки на министерскиот самит во Солун оствари билатерална средба со министерот за инфраструктура и транспорт на Косово, Димал Баша.

Како што стои во соопштението на Министерството, на средбата било разговарано за унапредување на економската и трговската соработка меѓу двете земји, како и за реализацијата на заеднички регионални инфраструктурни проекти од стратешко значење.

На средбата било оценето дека Македонија и Косово имаат одлични билатерални односи и значителен потенцијал за натамошно зголемување на соработката, особено во областа на транспортната инфраструктура, која претставува основа за економски развој, зголемена трговска размена и подобра поврзаност на регионот.

Николоски посочил дека Владата е целосно посветена на реализација на капиталните инфраструктурни инвестиции, при што стави посебен акцент на изградбата на автопатската делница Скопје – Блаце.

– Овој проект претставува најзначајната патна врска меѓу Македонија и Косово кој ќе придонесе за побрз, побезбеден и поефикасен патен транспорт, ќе ја подобри мобилноста на граѓаните и стопанството и дополнително ќе ја зајакне регионалната соработка – нагласил Николоски.

Соговорниците се согласиле дека подобрата транспортна инфраструктура ќе овозможи поинтензивна економска активност, полесен проток на луѓе и стоки и ќе создаде нови можности за инвестиции и развој на бизнис-заедницата од двете земји.

На средбата, исто така, било потенцирано дека Косово е еден од најзначајните трговски партнери на Македонија, а реализацијата на заедничките инфраструктурни проекти ќе придонесе за понатамошно зголемување на трговската размена, подобрување на конкурентноста на регионот и создавање услови за одржлив економски раст.

Двете страни ја потврдиле својата подготвеност за интензивирање на институционалната соработка и продолжување на заедничките активности со цел побрза реализација на проектите што се од заемен интерес и кои ќе донесат долгорочни придобивки за граѓаните и економиите на двете земји.