Мицкоски: По катаклизмата од СДСМ и ДУИ во земјоделството, исплативме над 15 милијарди денари субвенции

За две години исплатени се субвенции над 15 милијарди денари кон земјоделците, зголемено е производството и намален е дефицитот кај увозот и извозот на земјоделски производи – изјави премиерот Христијан Мицкоски.

Како што истакна премиерот, тоа се постигнатите резултати во изминатите две години по, како што нагласи, катаклизмата што е наследена од владата на СДСМ и ДУИ, а на која сега се приклучи и политичката партија Левица.

Јас ги слушам од опозицијата, особено од коалицијата СДСМ, ДУИ и Левицата, овие претходниве беа во влада седум години. Ќе ве потсетам, како да заборавивме каква катаклизма се остави – неисплатени три плати во АД „Водостопанство“, кои сега се исплаќаат месец за месец. Акумулациите беа претворени буквално во мучуришта, вклучително и тука во Кавадарци, Тиквешкото Езеро. Конкретно, среќа беше лозарите да добијат вода за наводнување на посевите. Сега, гледате, со домаќинско работење тоа веќе не е проблем, тоа е, како да кажам, нормална работа, но кога ќе се спореди со состојбата тогаш, беше проблем. Неколку плати неисплатени во „Национални шуми“ и долгови кон земјоделците по основа на директни плаќања од 2020/2021. Сега веќе ги завршуваме, со ребалансот ќе се доисплатат и за полјоделците и за млекарите од 2025 и веќе е почнат и циклусот на пријавување за субвенции, за директни плаќања во 2026 година – изјави Мицкоски.

Во коментар на обвиниувањата од опозицијата за состојбите во земјоделството, оцени дека опозициските парти ќе ја продолжат таквата политика и понатаму и ќе се трудат да ја отежнат работата на Владата.