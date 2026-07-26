Мицкоски: И понатаму ќе продолжиме да бидеме држава со најниска цена на бензините и на дизел горивото

Граѓаните треба да бидат спокојни, бидејќи ние и понатаму ќе продолжиме да бидеме држава со најниска цена на бензините и на дизел горивото иако тоа се берзански производи, порача денеска премиерот Христијан Мицкоски.

-Ја следиме состојбата со нафтата на светските пазари и се уште остануваме земја која е со убедливо најниски цени на бензините и дизел горивото во регионот. Ако е потребно ќе реагираме онака како што и досега реагиравме иако станува збор за берзански производи кои не зависат дали е некој подобар или полош претприемач или подобар или полош политичар, рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање по увидот во градежните активности з аизградба на клучката „Момин Поток“ во Скопје.

Тој нагласи дека сите ја купуваат нафтата од исто место, но, како што посочи, за разлика од земјите во регионот ние имаме убедливо најниски цени.

-Таа политика ќе продолжиме да ја водиме во периодот што следи и ќе реагираме ако е потребно, потенцира Мицкоски