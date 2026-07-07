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Во Грција вклучен портокалов аларм на Крит и дел од Северниот Егеј

Балкан

07.07.2026

МВР / Илустрација

Грчките власти прогласија портокалов аларм на Крит и дел од Северниот Егеј поради многу високиот ризик од пожар и упатија итен апел до граѓаните да избегнуваат каква било активност што може да предизвика пожар.

Грчките власти прогласија портокалов аларм за денес во регионите на Крит и Северниот Егеј поради многу високиот ризик од пожар.

Генералниот секретаријат за цивилна заштита на грчкото Министерство за климатски кризи и цивилна заштита апелираше до граѓаните да покажат одговорност и зголемена претпазливост и да избегнуваат какви било дејствија што би можеле да предизвикаат пожар, објавува грчкиот јавен сервис ЕРТ.

Генералниот секретаријат за цивилна заштита објави дека постои висок ризик од пожар во областите Хиос, Самос, Икарија, Ретимно, Хераклион и Ласити.

Во исто време, Генералниот секретаријат за цивилна заштита им препорачува на граѓаните да бидат особено внимателни и да избегнуваат активности на село што можат ненамерно да предизвикаат пожар, како што се палење сува трева и гранки или чистење остатоци, користење машини што предизвикуваат искри како што се кружни пили, машини за заварување, користење надворешни скари и фрлање неизгаснати цигари.

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