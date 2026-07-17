Внимавајте ако одите на одмор во Грција: По автопатите необележани полициски возила ловат прекршоци

Возачите кои летово патуваат во Грција треба да бидат особено внимателни, бидејќи грчката полиција сè почесто користи необележани службени возила опремени со современа технологија за откривање на сообраќајни прекршоци.

Како и голем број европски држави, грчките полициски власти вложуваат во користење возила без полициски ознаки, со цел полесно да ги откриваат возачите кои ги прекршуваат сообраќајните правила кога мислат дека никој не ги следи.

Целта на ваквиот начин на контрола е, наместо присуството на полицијата да делува само превентивно, да се регистрира реалното однесување на возачите на патиштата.

На овој начин ќе се откриваат возачи кои ја надминуваат дозволената брзина, опасно претекнуваат, користат мобилен телефон додека возат или учествуваат во нелегални улични трки, без да бидат свесни дека полицијата ги следи.

Оваа практика не е новина во Грција. Сообраќајната полиција веќе со години користи необележани возила на автопатите и на делници каде што се регистрираат голем број прекршоци.

На островот Крит, на пример, во изминатите години биле користени моќни SUV-модели и други обични патнички возила за контроли на Северната магистрала на островот, со посебен акцент на пречекорување на брзината, опасни маневри и нелегални трки.

Необележаните возила се опремени со современа технологија. Камери со висока резолуција, системи за видеоснимање и пренослива опрема им овозможуваат на полициските службеници веднаш да ги евидентираат прекршоците.

Во наредниот период се очекува на грчките автопати да има уште повеќе вакви необележани полициски возила, бидејќи насочените контроли се еден од клучните елементи на стратегијата за намалување на бројот на загинати во сообраќајот и за поефикасен надзор на патната мрежа.

Во многу европски држави веќе се користат и системи за автоматско препознавање на регистарски таблички (ANPR), кои во реално време откриваат неосигурени, украдени или возила по кои се трага.

Ваков модел на контрола е широко распространет во Германија, Франција, Италија, Шпанија и Велика Британија, каде што возачите знаат дека речиси секој обичен хечбек, SUV или караван може да биде полициско возило.

Слична практика постои и во Соединетите Американски Држави, каде што одредени полициски служби користат сè – од пикап-возила до спортски и електрични автомобили – за надзор на автопатите.

Грција постепено го прифаќа истиот концепт, особено во време кога безбедноста во сообраќајот е еден од главните државни приоритети. Статистиката за сообраќајни несреќи и понатаму предизвикува загриженост, а меѓу најчестите причини за тешки несреќи се пречекорувањето на брзината, користењето мобилен телефон при возење и ризичните маневри.

Истовремено, овој начин на контрола е дел од пошироката дигитална модернизација на грчката полиција. Воведувањето електронски системи за надзор, проширувањето на мрежата на сообраќајни камери, поврзувањето на информатичките системи и дигитализацијата на полициските процедури треба да овозможат поефикасни и попрецизни контроли.