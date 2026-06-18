Радев на иста линија со Филипче: Потребни се уставни измени и спроведување на вториот протокол

Политичкото раководство на државата Република Македонија тврдоглаво оди против интересот на сопствените граѓани за побрза европска интеграција, рече денеска премиерот на Бугарија Румен Радев.

– Властите во Скопје всадуваат говор на омраза, покажуваат нетолеранција и ја користат историјата како алатка во меѓународните односи – рече тој.

Радев потсети дека Бугарија инсистирала на вклучување на Бугарите во Уставот, токму за да ги заштити нивните права.