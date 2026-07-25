Ѕвездата на снукерот утехата ја гледал во храната и неконтролираното трошење, прогласил банкрот

Големата ѕвезда на снукерот, Марк Ален од Северна Ирска, пред неколку години го допре дното, па реши да го промени својот живот од корен.

Марк Ален е роден во Белфаст пред 37 години и меѓу снукер играчите го има прекарот Пистол. Тој беше познат по својот дебел изглед, што не го спречи да постигне врвни резултати.

Иако заработи милиони во својата исклучително успешна кариера, Ален беше принуден да прогласи банкрот во 2021 година.

„Единствениот начин да се спасам беше да прогласам банкрот. Срам ми е да кажам дека сега живеам во изнајмен стан. Потрошив пари пред да ги заработам, бидејќи веднаш ќе ги запишев сите. Сето тоа кулминираше со развод, што беше многу, многу тешко. Единственото нешто за кое размислувам сега е да се средам“, откри Ален во интервју за Би-Би-Си.

Турбулентен љубовен живот



Во 2005 година, Марк Ален започна романса со поранешната светска шампионка во снукер Рене Еванс. Следната година добија ќерка, но двојката се раздели во 2008 година, по што Ирецот падна во длабока депресија.

Во 2011 година, Ален ја запозна Кајла Мекгиган, со која се ожени во 2013 година и доби уште една ќерка четири години подоцна. Тие се разделија законски во 2020 година. Минатата година, Марк Ален се сврши со Ајден Касиди, која редовно го придружуваше на турнири.

По разделбата што ја доживеа, тој одлучи да сврти нов лист.

„Еден пријател ми рече дека се плаши дека ќе станам толку голем што нема да можам да ја прошетам ќерка ми до олтарот. Беше сурово, но токму тоа ми требаше да го слушнам. Два дена подоцна ја сменив исхраната, минатата година се засрамив бидејќи не можев да правам некои удирања поради мојата конституција.“

Неодамна откри дека успеал да ослабе 40 килограми по разводот

„Не се чувствував добро, не можев да се шетам околу масата, го слушав својот здив, решив да си дадам шанса. Тогаш само ја спуштив главата и се скршив, го сменив начинот на живот, ослабев 40 килограми и повеќе не гледам на вагата“ – рече Марк Ален, кој тежеше 120 килограми пред да ослабе, во едно интервју.

Во последните 12 години заработил околу два милиони фунти, но поради огромните трошоци, речиси ништо не му останало.