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Норис ќе стартува од првата позиција во Унгарија

Останати спортови

25.07.2026

 Возачот на Мекларен, Ландо Норис, ги освои квалификациите за 11. трка од шампионатот во Формула 1 во 2026 година во Унгарија.

Неговото најдобро време на круг беше 1 минута и 17,207 секунди. Возачот на Ферари, Луис Хамилтон, беше втор со само 0,012 секунди зад Норис.

Третото место во квалификациите го освои уште еден возач на Ферари, Шарл Леклер (+0,238). Четвртото место го освои лидерот во шампионатот, Андреа Кими Антонели (+0,272) во Мерцедес, а петтото Оскар Пјастри (+0,477) во Мекларен.

Од 6 – 10. позиција се пласираа: Верстапен (Ред Бул), Расел (Мерцедес), Хаџар (Ред Бул), Линдблад (Рејсинг Булс) и Хулкенберг (Ауди).

Главната трка на патеката „Хунгароринг“ во Будимпешта ќе се одржи утре, 26 јули, со почеток во 15 часот. 

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