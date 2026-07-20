41:0 – Пораз што отвора многу прашања: Срам или аларм за македонскиот спорт?

Поразот на Македонија од Унгарија со неверојатни 41:0 на Balkan Waterpolo Games 2026 (У16) не е само тежок резултат. Тој е симбол на подлабок проблем кој со години се игнорира.

Дали ова е само еден лош ден? Или конечно е време да признаеме дека македонскиот спорт тоне сè подлабоко?

Во најважните и најрелевантни спортови, Македонија со години бележи слаби резултати на меѓународната сцена. Наместо системски развој, стратегија и вложување во младите, често се радуваме на „големи успеси“ од турнири и натпреварувања кои, за жал, во светот на спортот немаат сериозна тежина.

Додека другите држави создаваат олимпијци, европски и светски шампиони, ние премногу често создаваме привид дека сè е во ред. Организираме прослави, објавуваме фотографии со медали и титули, а реалноста на теренот е сосема поинаква.

Резултат како 41:0 не смее да биде повод само за критика на младите ватерполисти. Напротив, тие се последните што треба да ја понесат вината. Одговорноста е кај системот – кај оние што со години управуваат со спортот, носат одлуки и трошат средства, а резултатите постојано изостануваат.

Можеби најголемото прашање не е како изгубивме со 41:0.

Туку – до кога ќе се лажеме дека сме на вистинскиот пат?

Ако и по вакви резултати не се вклучи алармот, тогаш проблемот не е само во ватерполото. Проблемот е многу поголем – во начинот на кој го градиме македонскиот спорт.

извор: Макспорт.мк