Зидан ги спореди Мбапе и Дембеле: Двајца различни играчи, но и двајцата се специјални таленти

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Поранешниот француски репрезентативец Зинедин Зидан ги коментираше разликите помеѓу напаѓачите на репрезентацијата, Килијан Мбапе и Усман Дембеле.

Мбапе и Дембеле се двајца различни играчи. Дембеле е скромен, дисциплиниран и секогаш го слуша тренерот. Работи напорно во одбраната, им помага на соиграчите и секогаш го става тимот на прво место. Мбапе е поагресивен. Може да го промени текот на натпреварот за неколку секунди. Дајте му минута и тој сам може да го одлучи исходот.

Како тренер, го сакате играч како Дембеле за сè што носи во тимот. Но, ако сакате играч кој може да победи на натпревар со еден потег, го избирате Мбапе. Затоа се и двајцата посебни: едниот го прави тимот посилен, додека другиот може да ја промени историјата во еден момент, изјави Зидан за „Motivaciones Futbol“.

Француската репрезентација освои девет бода и заврши прва во И-групата на Светското првенство 2026 година. Тие ќе се соочат со Шведска во 1/16 финалето. Натпреварот ќе се одржи на 1 јули.

Во групната фаза, 27-годишниот Мбапе постигна четири гола и имаше две асистенции. Дваесет и деветгодишниот Дембеле имаше четири гола и една асистенција.