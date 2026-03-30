Иранските стадиони се уништени од американските напади

Иранската фудбалска федерација ја информираше Светската фудбалска асоцијација за уништувањето на спортската инфраструктура во земјата.

– Со длабоко жалење и тага ве известуваме дека како резултат на нелегалната воена агресија врз светата земја на Исламската Република Иран е предизвикана сериозна штета на спортската инфраструктура, особено на иранскиот фудбал, стои во писмото на Федерацијата до ФИФА – објави Иранската новинска агенција ISNA.

Претходно, шефот на Иранската фудбалска федерација, Мехди Таџ, објави дека е во преговори со ФИФА за преместување на натпреварите од Светското првенство од САД во Мексико. Федерацијата реагира до ФИФА откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека го смета присуството на Иранците на турнирот за несоодветно за нивната сопствена безбедност.