 Skip to main content
30.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 30 март 2026
Неделник

Иранските стадиони се уништени од американските напади

Фудбал

 Иранската фудбалска федерација ја информираше Светската фудбалска асоцијација за уништувањето на спортската инфраструктура во земјата.

– Со длабоко жалење и тага ве известуваме дека како резултат на нелегалната воена агресија врз светата земја на Исламската Република Иран е предизвикана сериозна штета на спортската инфраструктура, особено на иранскиот фудбал, стои во писмото на Федерацијата до ФИФА – објави Иранската новинска агенција ISNA.

Претходно, шефот на Иранската фудбалска федерација, Мехди Таџ, објави дека е во преговори со ФИФА за преместување на натпреварите од Светското првенство од САД во Мексико. Федерацијата реагира до ФИФА откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека го смета присуството на Иранците на турнирот за несоодветно за нивната сопствена безбедност.

Поврзани вести

Свет  | 30.03.2026
За Иран американските предлози за мир се нереални, нелегални и прекумерни
Свет  | 29.03.2026
Иран со кампања „Џанфада“ мобилизира доброволци поради страв од инвазија
Свет  | 29.03.2026
Либан: Иран ја поткопува безбедноста на арапските земји
