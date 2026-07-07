 Skip to main content
07.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 7 јули 2026
Неделник

Чудесниот пресврт на светскиот фудбалски првак Аргентина ги скрши египетските срца

Фудбал

07.07.2026

Фрипик

Актуелниот светски првак Аргентина ја продолжува одбраната на титулата на мундијалскиот турнир, откако вечерва се пласираше во четвртфиналето совладувајќи го Египет по чудесен пресврт со 3-2 во Атланта.

Египет имаше сензационално водство од 2-0 со головите на Ибрахим (15 минута) и Зико (67), кое го одржуваше до завршните десет минути од регуларниот дел.

Аргентинската опсада на голот на Египет вроди со плод во 79 минута кога Ромеро ја преполови резултатската негатива на актуелниот светски првак, а израмнувањето дојде само четири минути подоцна со голот на Меси, откако аргентинскиот капитен претходно во 19 минута не реализираше пенал.

Голот вреден пласман во четвртфиналето за Аргентинците го постигна Фернандез во втората минута од судиското продолжение.

Противник на Аргентина во четвртфиналето ќе биде победникот од последниот осминафинален натпревар меѓу Швајцарија и Колумбија.

Поврзани вести

Фудбал  | 27.06.2026
Меси ќе го почне натпреварот против Јордан на клупата за резерви
Свет  | 10.03.2026
Аргентина се промовира како нов играч на пазарот на течен природен гас во Европа
Свет  | 19.02.2026
Генерален работнички штрајк во Аргентина против трудовите реформи на претседателот Милеи