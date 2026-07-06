Анчелоти: Одлуката Бруно Гимараес да го изведе пеналот бeше донесена пред натпреварот

Бразилскиот тренер Карло Анчелоти е критикуван откако неговиот тим беше елиминиран од Норвешка во осминафиналето на Светското првенство, а неговата одлука да не му додели пенал на Винисиус Жуниор беше критикувана.

Бразил загуби со 2-1, а клучниот момент се случи на средина од првото полувреме. Прегледот на ВАР досуди пенал за Селесао, и иако Винисиус ја зеде топката, клупата му нареди на Бруно Гимараес да ја изведе.

Фудбалерот од средниот ред го изведе пеналот во судиското продолжение, но голманот на Норвешка Орјан Ниланд ја прочита неговата намера и го одбрани ударот. Бразил последователно не успеа да реализира и беше елиминиран од натпреварувањето.

По натпреварот, Анчелоти откри дека одлуката била донесена пред почетокот на натпреварот и дека Винисиус не бил меѓу првите избори за изведување на пеналот.

Одлуката Бруно Гимараес да го изведе ударот бeше донесена пред натпреварот. Промашувањата се дел од фудбалот и овој пат ни се случија – рече италијанскиот тренер.

Анчелоти додаде дека се потпира на статистиката кога го прави својот избор.