Почина Бони Тајлер, нејзините „Total Eclipse of the Heart“ и „It’s a Heartache“ се најпродаваните синглови на сите времиња

Легендарната рок-пејачка Бони Тајлер почина на 75-годишна возраст во болница во Португалија, соопшти нејзиното семејство. Таа подолг период се лекувала од тешка болест, а смртта настапила неочекувано.

Бони Тајлер, родена како Гејнор Хопкинс, во мај беше подложена на итна операција на цревата, по што беше ставена во медицински предизвикана кома. Минатиот месец нејзиниот тим соопшти дека излегла од кома, но останала во критична состојба на интензивна нега.

Родена на 8 јуни 1951 година, професионално позната како Бони Тајлер, беше велшка пејачка и текстописец. Позната по својот препознатлив рапав глас, Тајлер стана позната со објавувањето на нејзиниот албум од 1977 година „Светот почнува вечерва“ и сингловите „Изгубени во Франција“ и „Повеќе од љубовник“. Нејзиниот сингл од 1977 година „It’s a Heartache“ достигна четврто место на британската листа на синглови и трето место на американската Билборд Хот 100.

Во 1980-тите, Тајлер се осмели да се занимава со рок музиката со текстописецот и продуцент Џим Стајнман. Тој го напиша најголемиот хит на Тајлер „Total Eclipse of the Heart“, кој се продаде во над 13 милиони примероци низ целиот свет и беше издаден како водечки сингл од нејзиниот албум од 1983 година, кој се искачи на врвот на британските топ листи, „Faster Than the Speed of Night“. Стајнман, исто така, го напиша и другиот голем хит на Тајлер од 1980-тите, „Holding Out for a Hero“. Нејзините други успешни синглови во овој период вклучуваат „Here She Comes“ од саундтракот на „Metropolis“ од 1984 година и „If You Were a Woman (And I Was a Man)“, напишана од Дезмонд Чајлд и продуцирана од Штајнман. Таа имаше успех во континентална Европа во текот на 1990-тите со Дитер Болен, кој го напиша и продуцираше нејзиниот хит „Bitterblue“. Во 2003 година, Тајлер повторно ја сними „Total Eclipse of the Heart“ со пејачката Карин Антон; нивниот двојазичен дует, насловен „Si demain… (Turn Around)“, се искачи на врвот на француските топ листи.

Тајлер го издаде „Rocks and Honey“ во 2013 година, вклучувајќи го и синглот „Believe in Me“, кој го изведе додека го претставуваше Обединетото Кралство на Евровизија 2013 во Малме, Шведска. По повторното обединување со продуцентот Дејвид Мекеј, таа ги издаде „Between the Earth and the Stars“ (2019) и „The Best Is Yet to Come“ (2021).

Работата на Тајлер ѝ донесе три номинации за наградата Греми и три номинации за наградата Брит (вклучувајќи две за британска женска соло артистка), меѓу другите признанија. Во 2022 година, таа беше наградена со MBE во почестите за роденденот на кралицата за заслуги во музиката. Нејзините синглови „Total Eclipse of the Heart“ и „It’s a Heartache“ имаат проценета продажба од над 6 милиони примероци секој и се вбројуваат меѓу најпродаваните синглови на сите времиња.