Фановите вечерва со песна ќе се простат од Владо Јаневски

На платото пред арената „Борис Трајковски“ вечерва ќе се одржи собир посветен на Владо Јаневски, каде неговите почитувачи ќе му оддадат последна почит.

„Нека неговите песни одекнат уште еднаш, нека светлината од свеќите биде нашето ‘благодарам’, а нашето присуство доказ дека големите уметници никогаш не се забораваат. Да го испратиме достоинствено. Со песна. Со тишина. Со љубов. Затоа што легендите никогаш не умираат – тие засекогаш остануваат во срцата на својот народ“, порачаа организаторите „Прагма продукција“.