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01.07.2026
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Галерија од последниот „концерт“ на Владо Јаневски пред „Борис Трајковски“

Музика

01.07.2026

Фановите синоќа се собраа на платото пред „Борис Трајковски“ да му оддатат почит на Владо Јаневски. Со свеќи во рацете за последен пат ги пееја неговиите хитови. Колегите на Владо исто така се појавија како Валентино Скендеровски, Стефан Чапишевски, Влатко Плевнеш, Слаткар, Ѓорѓе Давид. Тие говореа за големината на Владо како автор и како човек и дека неговите стихови ќе се пеат и натаму.

На настанот во чест на Владо дојде и градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски и на Гази Баба, Бобан Стефковски.





Погледнете ја атмосферата пред „Борис Трајковски“.

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