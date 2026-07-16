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17.07.2026
Републиканка на денот
17.07.2026
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До 1 септември компаниите можат да се пријавуваат за учество на ЕКСПО 2027 во Белград
16.07.2026
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ФА: Тухел останува селектор и ќе ја води Англија на ЕП 2028 година
16.07.2026
Свет
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Администрацијата на Трамп сака да го скрати престојот за странските студенти и новинари во САД
16.07.2026
Македонија
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Андоновски: Македонија започнува со изградба на Национален дата центар – најважната дигитална инфраструктура за следните децении
16.07.2026
Македонија
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Кос: Реформите се меѓу најдобрите во ЕУ, но без уставни измени нема напредок во преговорите
16.07.2026
Хроника
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Сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово: Повредените префрлени на клиниките во Скопје
16.07.2026
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Регистрирани пет пожари на отворен простор, еден сѐ уште активен
16.07.2026
Кошарка
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Пелистер направи реконструкција, нов тренер, претседател и спортски директор
16.07.2026
Кошарка
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Војдан Стојановски: Нашата цел е пласман во квалификациите за следното ЕП
16.07.2026
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Македонските ракометни младинци ја совладаа Турција на ЕП
16.07.2026
Балкан
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Почина македонскиот државјанин кој беше во притвор во Валона поради трговија со дрога
16.07.2026
Економија
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Дурмиши по седницата на ЕСС: Преку партнерство до решенија за економски раст, подобри услови за работа и животен стандард
16.07.2026
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16.07.2026
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16.07.2026
Свет
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САД одобрија продажба на оружени системи за Саудиска Арабија вредна 1,96 милијарда долари
16.07.2026
Економија
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Во понеделник состанок на Владата со производителите и со дистрибутерите, ќе се разговара за цените на храната
16.07.2026
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Средба Гаши – Варнес: Потврдена стратешката соработка меѓу Македонија и САД
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