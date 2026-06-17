Зад секоја трансплантација стои тим посветен на животот, вели медицинската сестра Каролина Ѓорѓиовска

Министерство за здравство

Во рамки на активностите за подигнување на јавната свест за значењето на донирањето органи, медицинската сестра Каролина Ѓорѓиовска од Клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување (КАРИЛ) ја истакна важноста на трансплантацијата како чин на врвна хуманост и солидарност во видео обраќањето, во рамки на националната кампања за подигнување на свесноста за органодарителство и трансплантација.



Заедно со колегите од анестезија и интензивно лекување учествуваме во процесите на експлантација и трансплантација на органи од починати донори. Тоа е исклучително благородна работа која овозможува нова шанса за живот на пациентите што чекаат трансплантација“. Најголемата награда за нас е кога пациентот ќе ја напушти болницата здрав и со нова надеж. Токму затоа, упатуваме апел до граѓаните да ја препознаат важноста на органодарителството и да го поддржат овој хуман чин“, порача Ѓорѓиовска.



Таа нагласи дека зад секоја успешна трансплантација стои посветен мултидисциплинарен тим кој работи со една цел – спасување и подобрување на човечки животи.



Трансплантациските тимови остануваат посветени на унапредување на трансплантациската медицина и на промовирање на свесноста за значењето на донирањето органи како чин што дарува живот.

Министерот за здравство, Азир Алиу вели дека посветеноста на медицинските тимови ќе биде поддржана и со новата законска рамка со која се регулира трансплантацијата.



Предлогот законот за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување делови од човечкото тело заради лекување, кој е во финална владина процедура, овозможува секој граѓанин јасно да ја изрази својата лична волја за органодарителство, таа да биде евидентирана и соодветно почитувана“, истакнува Алиу.

фото и видео: Министерство за здравство