Детокс после празниците

По празничниот период и зголемениот внес на храна од празничната трпеза, многумина бараат начини да го „ресетираат“ телото. Додека често се зборува за некои видови диети, еден важен елемент често се заборава – јодот.

Овој мал, есенцијален минерал игра клучна улога во функционирањето на тироидната жлезда, органот што ја контролира метаболичката стапка, потрошувачката на енергија и регулирањето на телесната температура.

Доволниот внес на јод, токму поради оваа причина, може да му помогне на телото полесно да се врати во рамнотежа.

За време на празничниот период, исхраната на повеќето луѓе значително се менува. Оброците стануваат пообилни, слатките и преработената храна се консумираат почесто, додека храната како што се рибата и морските плодови, природни извори на јод, се занемарува.

Таквиот режим може да доведе до привремено забавување на метаболизмот и дополнително оптоварување на тироидната жлезда, која се обидува да ја одржи хормоналната рамнотежа.

Јодот е неопходен за синтеза на тироидните хормони, кои контролираат како телото ја користи енергијата, согорува калории и ги одржува виталните функции.

Кога телото прима доволно јод, тироидната жлезда може поефикасно да го регулира метаболизмот, што придонесува за: постабилно ниво на енергија, подобра контрола на телесната тежина, правилна функција на нервниот и кардиоваскуларниот систем, општо чувство на виталност и концентрација. Затоа јодот често се опишува како „тивок регулатор“ на метаболизмот.

