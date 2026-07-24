Снег на Шар Планина среде јули

Иако календарски сме во средината на летото, денеска, 24 јули, на Шар Планина е забележан снег.

Славчо Попоски на социјалните мрежи објави снимка од пределот над Попова Шапка, посочувајќи дека на повисоките делови од планината паѓа снег.

„Верувале или не: Денес 24 јули на Шар Планина, и тоа над Попова Шапка паѓа снег“, напиша Попоски во објавата.

Тој истовремено посочи дека ваквиот развој на временските услови е во согласност со неговите претходни прогнози.

„Прогнозите мои се остварија“, наведе Попоски.