Следува нов топлотен бран, температури до 39 степени, од среда можно освежување

Под влијание на топла воздушна маса од југ, до средината на следната седмица во земјава ќе преовладува сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи.

Дневната температура насекаде ќе биде над 30 степени Целзиусови, а на одделни места ќе достигне и до 39 степени. Високите температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови.

Промена на времето се очекува од среда, кога е најавен мал пад на дневната температура. Воедно, локално ќе има услови за појава на нестабилност проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.