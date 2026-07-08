Освежителна торта со вишни која се топи во уста

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Летото е идеално време за десерти со свежо овошје, а тортата со вишни е еден од рецептите што освежуваат и изгледаат прекрасно на секоја трпеза. Комбинацијата од киселкаст вкус на вишните и нежен крем создава совршен баланс.

Слични рецепти за летни торти со вишни најчесто се подготвуваат со бисквити, шлаг, павлака или лесен овошен фил.

Состојки:

400 г мелени бисквити

150 г путер (растопен)

500 г вишни (без семки)

500 мл слатка павлака

400 г кисела павлака

100 г шеќер во прав

1 ванилин шеќер

1 желатин (по желба, за поцврст фил)

малку сок од вишни или вода за подготовка на подлогата



Подготовка:

Измешајте ги мелените бисквити со растопениот путер и малку сок од вишни, па смесата распоредете ја како подлога во калап за торта. Оставете ја кратко во фрижидер да се стегне.

За филот изматете ја слатката павлака со шеќерот во прав, додајте ја киселата павлака и ванилиниот шеќер. Вишните исцедете ги и нежно вмешајте ги во кремот. Ако сакате поцврста структура, додадете подготвен желатин според упатството.

Нанесете го филот врз бисквитната подлога и оставете ја тортата неколку часа во фрижидер. Пред послужување може да се украси со свежи вишни, шлаг или малку рендано чоколадо.

Овој десерт е идеален за летни родендени, семејни собири или едноставно како слатко освежување по ручек. Со малку труд се добива торта со богат вкус која ќе ја сакаат и најголемите љубители на овошни десерти.

Извор: Убавина и здравје