13.03.2026
Ќе спиеме еден час помалку: Наскоро започнува летното сметање на времето

Македонија, заедно со остатокот од европските земји, кон крајот на месецов преминува од зимско кон летно сметање на времето. Промената ќе се случи во последната недела од март, кога стрелките на часовниците ќе се поместат за еден час нанапред.

Официјалното преминување на летното време е на 29 март.

Стрелките на часовниците ќе се поместат за еден час нанапред, на 29 март во 02:00 часот, а потоа ги поместуваме часовниците за еден час нанапред, до 03:00 часот.

Со оваа промена, денот ќе станува „подолг“, а ноќта за еден час пократка. Летното сметање на времето ќе трае до последната недела во октомври, кога часовниците повторно се враќаат еден час наназад.

Поврзани вести

Живот  | 10.03.2026
Летно сметање на времето 2026: Кога почнува и како да се подготвиме?
Свет  | 09.04.2025
EУ од што е неспособна не може да се договори ниту за промена на сметање на времето
Сервиси  | 29.03.2025
Почнува летното сметање на времето
