Галичка свадба бара статисти

Фејсбук профил на МЗ Галичка свадба

Месната заедница Галичник и Организацискиот одбор на манифестацијата „Галичка свадба 2026“ упатија официјален повик до сите Галичани кои сакаат да бидат дел од годинешното издание како статисти. Пријавувањето ќе се реализира викендов, а организаторите нагласуваат дека строго ќе се внимава на автентичноста на изгледот на учесниците.

Заинтересираните ќе можат да го пријават своето учество во сабота, 11 јули 2026 година, во краток временски рок од 18:00 до 19:00 часот. Локацијата за пријавување е добро позната – пред црквата „Св. Петар и Павле“ во Галичник.

За да се зачува вековниот дух и колоридот на манифестацијата, организаторите поставија јасни услови за сите учесници:

Задолжителна галичка носија: Секој статист мора да поседува и да биде облечен во традиционална галичка носија.



Правила за обувки: Строго е забрането носењето патики. Учесниците мора да носат исклучиво црни или темнокафени чевли.



Сите пријавени статисти ќе потпишат авторски договор, а исплатата на предвидениот хонорар е условена со целосно исполнување на обврските, односно присуство и во двата дена од викендот (11 и 12 јули).

Висина на надоместокот:

2.500 денари за возрасни

2.000 денари за деца



За малолетните лица, договорите и потребните податоци (матичен број и трансакциска сметка) ги доставуваат нивните родители или старатели.

Евиденција и потврда на присуството

Организаторите најавуваат строга евиденција која ќе се спроведува преку своерачен потпис на евидентен список на самата локација:

Сабота (11 јули): Евидентирањето се врши за време на самото пријавување во црквата.

Недела (12 јули): Потврдата на присуството е закажана рано наутро, точно во 08:30 часот, на истата локација пред црквата.

