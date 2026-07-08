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08.07.2026
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Неделник

Пет хороскопски знаци кои важат за најнапорни партнери во љубовта

Астро

08.07.2026

Freepik

Љубовните врски никогаш не се едноставни, без разлика на хороскопскиот знак. Секој човек во односот носи свои навики, стравови, очекувања и емоционални модели, но според астролошките толкувања, некои знаци почесто се издвојуваат како потешки за партнерски живот.

На листата најчесто се наоѓа Овенот, кој е страствен, директен и енергичен, но знае да биде нетрпелив и импулсивен. Неговата потреба работите да се одвиваат по негово темпо понекогаш може да создаде тензии во врската, особено кога недостасува компромис.

Бикот, иако важи за верен и стабилен партнер, често е исклучително тврдоглав и тешко прифаќа промени. Близнаците, пак, можат да бидат непредвидливи и променливи, поради што партнерот понекогаш не е сигурен на што е. Шкорпијата се издвојува по својата интензивност и длабоки емоции, но и по љубомората и недовербата кои знаат да бидат проблематични.

Меѓу најпредизвикувачките партнери астролозите го вбројуваат и Јарецот. Иако е одговорен и лојален, често остава впечаток на емоционално затворена личност која тешко ги покажува чувствата. Сепак, астрологијата нагласува дека ниту еден знак не е „лош“ за љубов – успехот на секоја врска најмногу зависи од зрелоста, комуникацијата и подготвеноста на двајцата партнери да работат на односот.

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