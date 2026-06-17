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Во Москва се одржа првиот форум за квантни технологии на БРИКС

Свет

17.06.2026

Росатом

Во Москва се одржа првиот форум за квантни технологии на БРИКС. Научници, експерти и претставници на државните органи на земјите-членки на организацијата разговарале за перспективите за соработка во квантната сфера – една од најрелевантните области за развој на идните технологии. Организатори на форумот беа Министерството за наука и високо образование на Русија заедно со агенцијата Росатом.

Рускиот премиер, Михаил Мишустин, ги поздрави и им се обрати на учесниците на форумот.

Денес е многу важно да се движиме напред заедно со нашите партнери од БРИКС, здружувајќи ги истражувачките ресурси. Само преку заеднички напори можеме брзо да ги надминеме технолошките бариери, да создадеме скалабилни решенија и да обезбедиме нивна примена во клучните индустрии“, изјави Мишустин.

Свое обраќање имаше и генералниот директор на Росатом, Алексеј Лихачев, кој истакна дека БРИКС е влијателно меѓународно тело со широка актуелна агенда.

Вклучувањето на квантната тема во агендата на БРИКС е наша задача. Денес, Русија има што да „стави на квантната маса“. Имаме седум квантни компјутери на приоритетни платформи, десетици квантни алгоритми, голем број проекти во квантното пресметување, квантни сензори и квантни комуникации. Ова е капитал што со задоволство го користиме во соработка. Уверен сум дека и другите земји-членки ќе го сторат истото“, изјави Лихачев.

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