Росатом

Во Москва се одржа првиот форум за квантни технологии на БРИКС. Научници, експерти и претставници на државните органи на земјите-членки на организацијата разговарале за перспективите за соработка во квантната сфера – една од најрелевантните области за развој на идните технологии. Организатори на форумот беа Министерството за наука и високо образование на Русија заедно со агенцијата Росатом.

Рускиот премиер, Михаил Мишустин, ги поздрави и им се обрати на учесниците на форумот.

Денес е многу важно да се движиме напред заедно со нашите партнери од БРИКС, здружувајќи ги истражувачките ресурси. Само преку заеднички напори можеме брзо да ги надминеме технолошките бариери, да создадеме скалабилни решенија и да обезбедиме нивна примена во клучните индустрии“, изјави Мишустин.

Свое обраќање имаше и генералниот директор на Росатом, Алексеј Лихачев, кој истакна дека БРИКС е влијателно меѓународно тело со широка актуелна агенда.