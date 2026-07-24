Украинците го гаѓаа и Санкт Петербург

Во украински напади со дронови погоден е и опожарен магацин за стоки во Санкт Петербург, јавија светските агенции повикувајќи се на локалните власти и свои дописници.

Гувернерот на вториот по големина руски град, Александар Беглов, соопшти дека Санкт Петербург денеска бил нападнат со беспилотни летала што се користат за воени цели.

„Нападот беше насочен кон објекти на цивилната инфраструктура“, напиша Беглов на социјалните мрежи, додавајќи дека се преземаат мерки за справување со последиците.

Според снимките објавени на социјалните мрежи и во локалните медиуми, цел на нападот биле складишта на рускиот гигант за онлајн трговија „Вајлдберис“, лоцирани на Московскиот автопат.

Компанијата во последните денови е цел на украински напади. Во нападот што ноќта кон саботата беше извршен врз објект на компанијата во Котовск, во Тамбовската област, загинаа осум вработени.

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, изјави дека компанијата складира и испорачува компоненти наменети за производство на воена опрема