Трамп ја спушта топката: Значително ќе се намалат царините за Кина, но нема да паднат на нула

Американскиот претседател Доналд Трамп сигнализираше можност за ублажување на трговската војна со Кина, велејќи дека високите царини за кинески стоки и производи „значително ќе паднат, но нема да бидат нула“.

На прес-конференцијата во Белата куќа, Трамп го омекна својот претходен остар тон по неколкунеделните одмазднички мерки кои ги зголемија царините за кинеска роба до дури 145%.

145% е многу високо и нема да остане на тоа ниво, рекол Трамп, одговарајќи на прашања на новинарите.

Нема да биде блиску до тоа. Ќе се намали значително. Но, нема да биде нула, додал тој.

🇺🇸🇨🇳 Trump’s tariff bluff just folded.



From 145% “punishment” to “it won’t be zero” — the art of the backpedal.



Turns out threatening the world’s biggest manufacturing power isn’t so easy… when your supply chains still run through it.pic.twitter.com/kvGDkQQv1G