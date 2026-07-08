Руте: САД се целосно посветени на НАТО

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека Доналд Трамп е целосно посветен на Алијансата, и покрај тоа што американскиот претседател повторно го отвори прашањето за Гренланд и ги критикуваше сојузниците што не застанаа на негова страна во војната против Иран.

САД се целосно посветени на НАТО, но постојат и очекувања од американската страна, а тоа е дека Европејците и Канаѓаните подеднакво ги сносат трошоците, што е сосема фер – рече Руте во изјава пред почетокот на состанокот на Северноатлантскиот совет на ниво на шефови на држави или влади.

По пристигнувањето на самитот на НАТО во Анкара, Трамп вчера рече дека САД треба да го контролираат Гренланд, полуавтономната територија на Данска. Тој исто така рече дека е разочаран од сојузниците затоа што не се однесувале добро кон САД во војната против Иран. Трамп дури рече дека можеби немаше да дојде на самитот ако организатор не беше неговиот пријател, турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

Руте рече дека Европа е „голема платформа за проекција на моќта на САД“, дека е во американски интерес да се спречи, на пример, руските нуклеарни подморници да завршат на бреговите на САД.

САД, за да останат безбедни, мора да го обезбедат Атлантикот, Европа и Арктикот – рече Руте.

Генералниот секретар, исто така, рече дека нема омекнување на реториката во врска со руската закана, иако пред две години на самитот во Вашингтон, Русија беше опишана како најзначајна и директна закана за безбедноста на сојузниците, а сега нацрт-заедничката изјава ја дефинира само како долгорочна закана.

Очекувам дека денеска повторно колективно ќе признаеме дека Русија е долгорочна закана за територијата на НАТО – рече Руте.

На прашањето каква е неговата порака до рускиот претседател Владимир Путин, Руте рече дека НАТО е одбранбена организација која никогаш нема да нападне никого.

Ние ќе го браниме нашиот начин на живот, нашите демократии, нашата територија. Затоа, не си играјте со нас – рече Руте.

Генералниот секретар, исто така, ги бранеше вчерашните напади на САД врз Иран.