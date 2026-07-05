 Skip to main content
05.07.2026
Република Најнови вести
Недела, 5 јули 2026
Неделник

Русија тврди дека Украина одбила прекин на огнот

Свет

05.07.2026

Украина одби прекин на огнот во Костјантинивка, со што би се олеснило утрешното предавањето на посмртните останки на украинските војници, соопшти руското Министерство за одбрана.

Претходно, Русија предложи шестчасовен прекин на огнот околу Костјантинивка, а Украина имаше рок до денеска да одговори.

Руските команданти во петокот соопштија дека ја презеле контролата на Костјантинивка, но Украина демантираше.

Москва подолг период се обидува да го заземе стратешкиот град, како дел од својата воена кампања во Доњецк.

Поврзани вести

Свет  | 05.07.2026
Украина нападна трафостаници во Крим, полуостровот остана без електрична енергија
Свет  | 03.07.2026
ЕУ едногласно поддржаа отворање на нов кластер со Украина и со Молдавија
Свет  | 24.06.2026
Кремљ: Нема договор за продолжување на мировните преговори со Украина