Пад на цената на нафтата на светските берзи

Цените на нафтата и гасот се во пад, додека DAX, CAC 40 и FTSE растат со продолжувањето на преговорите меѓу САД и Иран.



Цената на нафтата од типот Брент денес падна на 90,893 долари за барел, што претставува пад од 7,67 проценти на дневно ниво. Во исто време, европските берзански индекси бележат раст, додека пазарите се опоравуваат по привременото смирување на конфликтот на Блискиот Исток. Промените дојдоа откако САД и Иран ги прекинаа нападите едни врз други во текот на викендот за да ги продолжат дипломатските разговори, особено за безбедноста во Ормутскиот теснец.

Цената на нафтата од типот Брент и европските индекси



Покрај тоа, американската сурова нафта WTI падна за 6,95 проценти и моментално се тргува на 84,183 долари за барел. На европските берзи, германскиот DAX порасна за 1,26 проценти, францускиот CAC 40 за 0,76 проценти, додека британскиот FTSE доби 0,39 проценти. Московскиот индекс MOEX забележа раст од 0,67 проценти. Како резултат на овие случувања, инвеститорите бараат стабилност по тензиите на Блискиот Исток, што имаше позитивен ефект врз индексите на европските пазари.