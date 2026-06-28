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Неделник

Кувајт и Бахреин соопштија дека Иран ги нападнал со ракети и беспилотни летала

Свет

28.06.2026

Кувајт и Бахреин соопштија дека Иран ги нападнал со ракети и беспилотни летала, откако САД извршија напад врз Исламската Република.

Кувајт и Манама ги осудија иранските напади, иако не беше веднаш јасно дали е предизвикана некаква штета.

Претходно, Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) соопшти дека нападнала „инфраструктура за надзор, комуникациски системи, цели за воздушна одбрана, складирање беспилотни летала и можности за поставување мини“ на иранската војска по вчерашниот напад врз брод на море.

Танкерот со панамско знаме, превезувал сурова нафта за државната енергетска компанија на Катар, која е клучен посредник меѓу Иран и САД.

Новото гранатирање во Персискиот Залив дополнително го загрозува прелиминарниот договор склучен меѓу Техеран и Вашингтон како прв чекор кон трајно решавање на конфликтот. 

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