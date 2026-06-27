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Ѓорѓиевски: Интензивно се работи на Вардариште, депонијата ќе прерасне во мега-парк

Скопје

27.06.2026

Со силно темпо се работи на Вардариште. Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, порачува дека депонијата Вардариште, која со децении е една од најголемите црни точки на Скопје, полека, но, сигурно, заминува во историјата.

Процесот на одгасување се одвива со одлична динамика и согласно предвидениот проект. На терен интензивно се поставуваат цевки, шахти и целокупната потребна инфраструктура, како дел од сериозниот и системски пристап кон трајно решавање на овој децениски проблем. Ова е почеток на нова приказна за Скопје – нагласува Ѓорѓиевски.

Ѓорѓиевски истакнува дека по завршување на целиот процес, просторот ќе добие сосема нов лик – од депонија ќе прерасне во огромен мега-парк, ново зелено срце и нови бели дробови на главниот град.

Таму каде што со години имаше смет, чад и негрижа – ќе никнат зеленило, простор за рекреација, мир, свеж воздух и место за сите генерации. Скопје заслужува чиста животна средина, уредени простори и визија што се реализира на дело. Вардариште заминува во минатото – вели Ѓорѓиевски.

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