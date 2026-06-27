ВМРО-ДПМНЕ: Бројките во земјоделието говорат за развој, а СДС зборува за уништување, очигледно лажењето е карактерна особина на другарите на Филипче

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СДС и портпаролката Богданка Кузеска очигледно немајќи што да прават денес, одлучија да одржат прес-конференција на тема земјоделие. Кузеска и СДС како да не се од Македонија, како да не живеат тука или пак лажењето им е стил на однесување, карактерна особина, се вели во реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ на нејзината прес-конференција.

Денеска се утепаа од лажење, како немало пари за земјоделците, немало инвестиции, немало откуп или бил намален, субвенциите биле намалени. Па одат и понатаму и заклучуваат повторно огромна глупост се уништувале сите области како градинарство, лозарство, сточарството итн. Да не ги набројуваме проблемите кои беа затекнати во земјоделието, тоа одзема многу време и место, ама затоа ќе се обидеме кратко да истакнеме дека говорат лаги. Со неколку податоци“, се вели во соопштениет на ВМРО-ДПМНЕ.

Оттаму додаваат дека за се има конкретни бројки и конкретни резултати.