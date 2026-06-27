ВМРО-ДПМНЕ: Бројките во земјоделието говорат за развој, а СДС зборува за уништување, очигледно лажењето е карактерна особина на другарите на Филипче

СДС и портпаролката Богданка Кузеска очигледно немајќи што да прават денес, одлучија да одржат прес-конференција на тема земјоделие. Кузеска и СДС како да не се од Македонија, како да не живеат тука или пак лажењето им е стил на однесување, карактерна особина, се вели во реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ на нејзината прес-конференција.
Денеска се утепаа од лажење, како немало пари за земјоделците, немало инвестиции, немало откуп или бил намален, субвенциите биле намалени. Па одат и понатаму и заклучуваат повторно огромна глупост се уништувале сите области како градинарство, лозарство, сточарството итн.
Да не ги набројуваме проблемите кои беа затекнати во земјоделието, тоа одзема многу време и место, ама затоа ќе се обидеме кратко да истакнеме дека говорат лаги. Со неколку податоци“, се вели во соопштениет на ВМРО-ДПМНЕ.
Оттаму додаваат дека за се има конкретни бројки и конкретни резултати.
Има зголемен извоз на земјоделски производи и нивни преработки од 417 милиони евра во 2025 година, или суфицит од 215 милиони евра за истата година.
Производството на кравјо млеко за 2025 година бележи раст од 2,7% споредбено со 2024 година.
Произведени се вкупно 300.000 тони пченица во 2025 година што е еквивалент на она што е потребно на Македонија за задоволување на домашните потреби.
Од преземањето на власта до денеска исплатени се над 15 милијарди денари субвенции кон земјоделците во државава.
Ова се бројки, ова е прецизно и говори само едно, дека можеби раководството на СДС му удрило сонцето во глава и лаже, или едноставно лажењето е нивна карактерна особина“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.