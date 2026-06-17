Стојаноска: ВМРО-ДПМНЕ има непроменет став за европскиот пат на Македонија, уставните измени мора да се последно барање за членство во ЕУ

Дафина Стојаноска, член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ, во изјава за Алфа телевизија, по повод одбележувањето на 36 годишнината од основањето на ВМРО-ДПМНЕ, настан кој вечерва се одржува во Струмица под мотото „Македонија забрзува, наша обврска“, истакна дека ВМРО-ДПМНЕ и денес продолжува по истата патека како и пред 36 години кога партијата беше формирана, со цел развивање на демократските вредности во самостојна и независна Македонија, но секако денес, во согласност со предизвиците кои ги носат новите времиња.

Денес се соочуваме со нови предизвици, но секако дека не забораваме како започнавме, кои беа идеалите и секако дека со нив, треба да ја газиме и иднината. Европскиот пат е зацртан и во статутот на нашата партија, од нејзиното формирање до денес. Европските реформи, коишто секако дека од нас се бараат треба да се воведат, но секако кажувајќи ја вистината за Македонија и за онаа неправда којашто Бугарија сака да ни ја наметне, а којашто за жал ја прифатија СДС и ДУИ кои ја предводеа владата пред две години – рече Стојаноска.

Стојаноска во својата изјава уште еднаш го истакна јасниот и непроменет став на ВМРО-ДПМНЕ, за европскиот пат на државата, нагласувајќи ја неопходноста од гаранции дека вметнувањето на Бугарите во Уставот ќе биде последното барање од страна на Бугарија за членството на Македонија во Европската Унија.