Стефаноски за запленетата марихуана: Доколку платиле во СДСМ, кај вистинскиот газда, на тој денеска што е во Дубаи, овие мора да ги бранат на прес конференции 

СДСМ мора да ги брани тие што можеби правеле криминал, индиците се јасни, ова е наменето за црниот пазар. Затоа што тие мораат да ги бранат, затоа што истите им давале пари за да земат лиценци. Вие имавте огромен суфицит на лиценци, едно време повеќе можеше да се најде повеќе лиценци за канабис, отколку маски за ковид и ракавици, вели безбедносниот експерт и аналитичар Милан Стефаноски во гостувањето во емисијата „За или против“ на телевизија Алфа.

Стефаноски вели дека јавна тајна е дека и фамилијата на Заев се занимава со овој бизнис, токму Трајче Заев беше вмешан во една полициска акција на ДЕА, односно неговиот возач.

-Од тие луѓе тие земале пари и јавна тајна е дека фамилијата на Заев се занимава со овој бизнис, нив ги бараа и во акции. Се сеќавате Трајче Заев беше првиот што им направи простор во Дубаи да си заминат, беше вмешан во една полициска акција на ДЕА, односно неговиот возач и еден полициски командир од Прилеп бизок до нив и седел со луѓе кои дејствувале во овој бизнис.

Доколку платиле во СДСМ, кај вистинскиот газда, на тој денеска што е во Дубаи, овие мора да ги бранат на прес конференции. Тоа е бизнис, сим ти плати ќе ме браниш.



-Прашањето е како дозволиле да ја компримитираат истрагата во која ДЕА беше тука за да официјално расчисти со зголемен вид на криминал врзан со наркотици. Тоа е прашањето кое дирекно задира во фамилијата на Заев. Друго, јавна тајна беше кога на социјалните медиуми се редеа претпоставки дека они бараат акции од оние кои што влегуваат или бараат пари. Ако овие платиле во СДСМ, на вистинскиот газда на СДСМ, на тој што денеска во Дубаи. Овие мора денеска да ги бранат на прес конференции. Тоа е бизнис, сум ти платил ќе ме браниш, смета Стефаноски.