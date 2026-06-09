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Неделник

Предлог законот за заштита од пушење го помина првиот собраниски филтер

Македонија

09.06.2026

Фрипик

Собраниската Комисија за здравство денеска го усвои предлог-законот за заштита од употреба на производи од тутун или сродни производи, во прво читање, и го проследи во натамошна процедура.

Заменик-министерот за здравство Јовица Андовски појасни дека законот произлегува од потребата да се обезбеди посеопфатна и поефикасна заштита на здравјето, особено на децата и младите. Тука е, додаде, и обврската за усогласување со европското законодавство.

Пушењето е водечка причина за смртност и хронични болести во Република Македонија. Според податоците од Светската здравствена организација, над 45 проценти од возрасната популација во земјата пуши, што ја става Република Македонија помеѓу земјите со највисока стапка на пушење во Европа. Пушењето е поврзано со повеќе од една третина од сите случаи на карцином на белитедробови и значителен дел од кардиоваскуларни болести – посочи заменик-министерот.

Андовски посочи дека кај младите од 13 до 15 години потребата од тутунски или никотински производи достигнува 13,6 проценти во 2024 година, што е највисоко ниво досега. Електронските цигари се искачиле на девет проценти. Седумдесет и три проценти од младите што се обиделе да купат цигари не биле одбиени. Тој говореше и за влијанието од туѓиот чад. Се осврна и на подобрувањата со новите законски решенија.

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