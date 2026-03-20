ОЈО поднесе бвинение за екснародниот правобранител Стафа

Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе обвинителен акт против Фехми Стафа, осомничен за кривично дело „примање награда за противзаконито влијание“.

Според обвинението, Стафа во периодот од октомври до 13 декември 2025 година примил вкупно 50.000 евра со намера да посредува и да го искористи своето влијание за да интервенира кај судија во Апелационен суд Скопје, со цел да се донесе одлука што не би смеела да се изврши.

Од Обвинителството информираат дека обвинетиот побарал поголема сума, а дел од парите биле исплатени во два наврати – прво 30.000 евра во октомври, а потоа уште 20.000 евра во декември 2025 година.

Во моментот на приведувањето кај него биле пронајдени 20.000 евра, дел од договорениот износ.

Според истрагата, Стафа бил ангажиран како адвокат на лицето Љупчо Пецов Ѓаволот, кој во тој период бил во бегство. Сомнежите се дека парите биле побарани за да се „среди“ замена на мерката притвор со домашен притвор.

Обвинителството посочува дека поради ризик од влијание врз сведоци и други околности, со обвинителниот акт е доставен и предлог за продолжување на претходно определената мерка.

Според претходно објавени информации, дел од доказите во истрагата вклучуваат и аудио-снимки на кои се споменува судија од Апелација, за кого наводно требало да се изврши влијание.

Случајот предизвика силен јавен интерес, имајќи предвид дека станува збор за поранешен народен правобранител, а обвинението отвора сериозни прашања за евентуално влијание врз судски одлуки.