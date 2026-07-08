Мисајловски: Македонија поздравена како држава која дава значителен придонес во НАТО

Освен потребата од унапредување на соработката меѓу земјите-членки на Алијансата, на Самитот на НАТО во Анкара била потенцирана и заедничката одбранбена и безбедносна политика на европските земји, порака која се повеќе добивала на интензитет, при што Македонија била поздравена од голем број држави како земја, која иако мала во споредба со многу други, сепак дава свој значителен придонес во рамки на процесите на Алијансата.

Ова го изјави денеска министерот за одбрана Владо Мисајловски во заедничката изјава што ја дадоа со претседателката и врховен командант на вооружените сили на Македонија Гордана Сиљановска Давкова и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, по завршувањето на Самитот.

-Многу е важна пораката што ја имаме од сите европски, земји дека имаме заедничката безбедносна и одбранбена политика и дека треба да припаднеме таму и тоа е одлична порака која заеднички треба да ја споделуваме и го правиме тоа и затоа ако во рамките н а НАТО сме семејство на исто ниво, тоа треба да важи и за Европската Унија – рече Мисајловски и додаде дека повеќе држави не поздравиле, како земја, која иако мала, дава свој придонес.

Министерот нагласи дека претседателката, која ја предводеше македонската делегација имала одличен прием и достоинствено ја претставила нашата држава.

На самитот, додаде Мисајловски, меѓудругото се разговарало и за зголемувањето на учеството на БДП во одбраната, при што напомена дека ние како држава веќе издвојува околу четири проценти од БДП за одбрана и сродни трошоци, што е значаен придонес во насока на заедничката цел на Алијансата за достигнување пет проценти до 2035 година.

Министерот оцени дека ова бил еден убав Самит, од кој била испратена моќна порака за солидарност, а на него меѓудругото се разговарало и за актуелните светски случувања, влијанието на Кина, за случувањата во Украина, Иран…

Муцунски информира дека присуствувал на состанокот на министрите за надворешни работи од земјите од НАТО и на потписничките на Истанбулската конвенција, како и со голем број земји од Арапскиот залив, каде што се зборувало за состојбите поврзани со конфликтот со Иран, но и за политичката, безбедносната, но и економско-социјалната состојба во Европа и во светот. Министерот додаде дека присустувал и на состанок на министри за надворешни работи на НАТО земјите плус Украина, на кој учествувала и високата претставничка на ЕУ за заедничка надворешна и безбедносна политика.

Муцунски остварил и средба со Том Берендсен, министер за надворешни работи на Холандија, со кого разговарале за билатералните односи, регионалните и европските прашања, како и за партнерството во рамки на Алијансата

-Во фокусот на таа средба беа билатералните односи помеѓу двете држави, нашата соработка во рамките на НАТО Алијансата, зборувавме секако и прашања поврзани со европската интеграција, за Холандија која што е земја која што својот фокус го става на прашањата поврзани со внатрешните реформи…исто така издвоивме време да зборуваме и за некои инвестициски проекти за кои веќе двете држави дискутираат. Се надеваме дека во скорешен период ќе можеме да ги претставиме и пред јавноста – рече Муцунски.

Лидерите на НАТО денеска ја потврдија својата „железна посветеност“ на колективната одбрана и единството на Алијансата, изјавувајќи дека „напад врз еден е напад врз сите“ во декларацијата на самитот усвоена во Анкара.